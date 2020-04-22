شكرا لقرائتكم خبر عن 2.18 مليار درهم أرباح «اتصالات» الفصلية وتوزيع 25 فلساً عن النصف الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أقر مجلس إدارة مجموعة «اتصالات» توزيع أرباح مرحلية لعام 2020 بواقع 25 فلساً للسهم الواحد، يتم توزيعها للمساهمين المسجلين في سجل الأسهم في نهاية الأحد، 3 مايو/ أيار المقبل. وقال بيان للشركة: «يرى المجلس أن الدفع المبكر للأرباح المرحلية لعام 2020 هو دليل ثقة بالمركز المالي للشركة، وتعزيز لسيولة المساهمين».

إلى ذلك، بلغت أرباح «اتصالات» العائدة لحاملي أسهم الشركة 2.18 مليار درهم في الربع الأول 2020 بتراجع 1.5% مقارنة بنفس الفترةالمقارنة من السنة السابقة والتي بلغت 2.2 مليار درهم. فيما بلغ صافي ربح الفترة (ربع أول 2020) نحو 2.5 مليار درهم.

وبلغت الإيرادات الموحدة 13.11 مليار درهم مما تشير الى ارتفاع بمقدار 124 مليون درهم بواقع 1% عن فترة المقارنة من العام الماضي.

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