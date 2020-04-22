«صدمة» النفط الحلقة الثانية.. عقود يونيو دون 10 دولارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوت العقود الآجلة للنفط مجددا اليوم الثلاثاء مع استمرار الذعر في الأسواق لثاني يوم دون أن تلوح في الأفق نهاية لتخمة متنامية في المعروض العالمي من الخام بينما ينهار الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا.

وهوت العقود الأمريكية تسليم يونيو /حزيران، والتي كانت الأكثر نشاطا في التداول اليوم، إلى أقل من 10 دولارات للبرميل لفترة وجيزة بعد أن اضطر المتعاملون إلى دفع 37.63 دولار للتخلص من كل برميل من الخام عند التسوية لعقود مايو أيار المنقضية.

وفي مواجهة نقص في قدرات التخزين وهبوط حاد بنسبة 30% في الطلب العالمي على الوقود واصلت صناديق الاستثمار بيع النفط بكثافة.

وبينما يبدو أن المعروض سيتجاوز الطلب بكثير لأسابيع، هبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو حزيران 6.24 دولار، أو 24%، لتسجل عند التسوية 19.33 دولار للبرميل.

وتراجع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط في العقود تسليم يونيو /حزيران، التي ستصبح عقود أقرب استحقاق اعتبارا من غد الأربعاء، 8.86 دولار أو 43% لتبلغ عند التسوية 11.57 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأمريكي للتسليم في يونيو /حزيران مستوى قياسيا مرتفعا للتداول بلغ أكثر من مليوني عقد في جلسة اليوم.

وعند أدنى مستوياتهما في الجلسة هبطت عقود برنت إلى 17.51 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 بينما هوت عقود خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى قياسي منخفض عند 6.5 دولار للبرميل.

عقود مايو ترتد إلى 10 دولارات

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وتعافت عقود الخام الأمريكي تسليم مايو/ أيار من المنطقة السلبية التي هوت إليها في جلسة الاثنين لتغلق مرتفعة 124% عند 10.01 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تصل منشات التخزين في مركز تسليم الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى طاقتها القصوى في غضون ثلاثة أسابيع.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في (او ايه ان دي ايه) في نيويورك «ليس هناك أي شيء يجعل المتعاملين في الطاقة يعتقدون أن قيود التخزين وتزايد المخزونات ومخاوف الطلب ستنحسر».

وقال محللون شملهم استطلاع أجرته رويترز إن من المتوقع أن مخزونات الخام الأمريكية زادت حوالي 16.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من أبريل نيسان بعد أن سجلت أكبر زيادة لأسبوع واحد في التاريخ.

«أوبك» تناقش الوضع بغياب السعودية وروسيا

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ان العديد من اعضائها اضافة الى دول اخرى منتجة لا تنتمي الى المنظمة، ناقشت الثلاثاء عبر الفيديو «الوضع الصادم» لسوق الخام والذي تجلى في تدهور تاريخي للاسعار على خلفية وباء كوفيد-19.

وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات انه خلال هذا المؤتمر «غير الرسمي»، كرر المشاركون «التزامهم ضبط انتاج النفط»، لكن لم يتضح ما إذا كانت السعودية، أكبر الدول المنتجة في المنظمة، قد شاركت فيه.

وظهر في صورة نشرتها المنظمة على تويتر ممثلين عن دول من بينها نيجيريا والعراق وفنزويلا يشاركون في الاجتماع، لكن لم يرد أي تأكيد حول الدول المشاركة.

وقالت اوبك إن المؤتمر جاء بمبادرة من وزير النفط الجزائري محمد عرقاب الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمنظمة.

وقالت متحدثة باسم وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إن روسيا، التي تعد رئيسة تجمع أوبك بلاس، لم تشارك في الاجتماع.

وقال نوفاك في بيان الثلاثاء أن ليس هناك ضرورة ل«تضخيم» الوضع الحالي للسوق. وأضاف أن «دول أوبك بلاس تراقب الوضع عن كثب ولديها كل السبل للتحرك في حال الضرورة».

وقالت أوبك إن الوزراء المشاركين في المؤتمر بالفيديو أكدوا «التزامهم بتعديل انتاج النفط» المتفق عليه في وقت سابق هذا الشهر والذي يتضمن خفضا بـ 9,7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أيار/مايو، في مسعى لوقف تدهور الاسعار.

وتعهدت الدول المنتجة من خارج المنظمة خفض الانتاج بـ 3,7 مليون برميل إضافي يوميا.

وبسبب اجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، تعطلت وسائل النقل والمصانع في كل انحاء العالم وانهار الطلب على مصادر الطاقة من دون ان يتراجع انتاج الخام.

وكانت النتيجة ان سعر برميل نفط غرب تكساس انهار الاثنين في شكل غير مسبوق الى -38 دولارا وبات المستثمرون مستعدين للسداد للتخلص من عقودهم.

وقال وزراء أوبك إنهم على استعداد «لمواصلة عقد مثل هذه المشاورات حول وضع السوق، بشكل منتظم».