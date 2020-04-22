شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج دعم الشركات الأمريكية.. المزيد من التمويل ينغصه اختراق بيانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق البيت الأبيض والكونجرس على خطة دعم اقتصادي جديدة توفر التمويل للشركات الصغيرة، وتدعم عمليات فحص فيروس كورونا والمستشفيات التي تجاوزت طاقاتها الاستيعابية. ويبلغ حجم الدعم الجديد 450 مليار دولار.

إلى ذلك، تم إخطار 8000 شركة تقدمت للحصول على تمويل ضمن برنامج دعم الشركات الأمريكية الصغيرة بأن بياناتهم الخاصة ربما تكون تعرضت لانتهاك الخصوصية باطلاع بقية المشاركين عليها نتيجة خلل في منصة البرنامج الإلكترونية تتم معالجته حالياً.

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