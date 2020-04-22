شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ الإنتاج من بئرين جديدتين للغاز الطبيعي في المتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة البترول المصرية اليوم الثلاثاء إن البئرين الجديدتين «ظهر 17» و«بلطيم جنوب غرب 7» للغاز الطبيعي بدأتا الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز و1300 برميل مكثفات يوميا.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته «رويترز» أن البئر الجديدة «ظهر -17» بحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بدأت الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل، وأنه جار حاليا الوصول بمعدلات إنتاجها تدريجيا إلى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

كما ذكر البيان أن شركة بترول بلاعيم (بتروبل) وضعت البئر الجديدة «بلطيم جنوب غرب - 7» على الإنتاج بطاقتها القصوى البالغة 140 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا و1300 برميل مكثفات يوميا بعد الانتهاء من حفر البئر وإكمالها في توقيت قياسي لم يتجاوز شهرين ونصف الشهر.

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