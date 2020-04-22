«إنكنتري» الأمريكية تتوسع في المنطقة انطلاقاً من أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إنكنتري»، أبرز مزودي خدمات البيانات السحابية في الولايات المتحدة، عن اختيار Hub71، منصة التكنولوجيا في أبوظبي والتي تقودها شركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، لتكون شريكاً ومقراً لها بمنطقة الشرق الأوسط.

وتنتشر عمليات شركة «إنكنتري» في أكثر من 70 دولة على مستوى العالم، وتمتلك قائمة ممتدة من المستثمرين الاستراتيجيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شراكتها مع وحدة الشركات الناشئة في «مبادلة للاستثمارات المالية» التابعة لشركة «مبادلة».

ويشكّل إعلان «إنكنتري» هذا بافتتاح مقرها الإقليمي في Hub71 بأبوظبي خطوة استراتيجية للاستثمار في سوق التقنيات السحابية الذي يشهد تنامياً متزايداً في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تشير توقعات «جارتنر» إلى نمو هذا السوق بمعدل 21% سنوياً.

وقال إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الشركات الناشئة لدى شركة مبادلة للاستثمار والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: إن استثمارنا في إنكنتري، يتيح لنا الاستفادة من الإمكانيات الحيوية بمجال إدارة البيانات السحابية؛ حيث توفر الشركة خدمة فريدة لإقامة البيانات، مع قدرات عالمية هائلة. ويتسق ذلك مع الركيزة الأساسية ضمن استراتيجية وحدة الشركات الناشئة في «مبادلة» والرامية إلى تعزيز شبكتها العالمية، واستقطاب الشركات ذات الحلول المبتكرة إلى أبوظبي. ولا شك في أن اعتزام إنكنتري افتتاح مقر إقليمي لها في منصة Hub71، يعكس قوة المنظومة التكنولوجية بالإمارة ومرونتها في مواجهة الأزمات في ظل الاضطراب الكبير في الاقتصاد الكُلي. وإننا نتطلع إلى توفير الدعم لإنكنتري في مسيرتها لتوسيع حضورها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال بيتر يارد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «إنكنتري»: منطقة الشرق الأوسط سرعان ما أصبحت من أكبر أسواقنا، ونحن محظوظون بتلَقينا مثل هذا الدعم من شركائنا في المنطقة. إن فلسفتنا في احترام أنظمة وسيادة البيانات في كل دولة، مع تمكين الشركات من تبني أحدث البرمجيات السحابية، كان لها صدى فعلياً في منطقة الشرق الأوسط. ويسعدنا إنشاء مقرنا الإقليمي في Hub71 بأبوظبي، والاستفادة من الأطر المتكاملة التي توفرها هذه المنظومة التكنولوجية المتميزة، من إمكانات الدخول إلى السوق والكوادر ذات المستوى العالمي والأطر التشريعية المرنة، والتي ستساعدنا على خدمة عملائنا بشكل أفضل.

كما قامت شركة «إنكنتري» بتعيين خالد لبابيدي، مديراً عاماً ونائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال خالد: متحمسون لفرصة نمو إنكنتري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتدير «إنكنتري» فعلياً منشآت استضافة البيانات في كل من دولة الإمارات ومصر ودول أخرى في المنطقة، وتعمل على تعميق ترتيبات استضافة البيانات في السعودية من خلال تطوير اتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية (STC).

ويأتي إنشاء المقر الإقليمي لـ «إنكنتري» في WeWork x Hub71 بسوق أبوظبي العالمي في الوقت الذي تحظى المنصة بقدرات حيوية ومجتمع أعمال يضم أكثر من 36 شركة ناشئة ومؤسسة ومسرعات وشركات تكنولوجية وشركات رأس المال الجريء.