شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين يوصى بتوفير التغطيات المناسبة ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى الاتحاد المصرى للتامين شركات التأمين العاملة في السوق المصري بتوفير وثائق التأمين ضد الهجمات الالكترونية Cyber attacks على نطاق واسع، وذلك بعد لجوء معظم الشركات الى عمل موظفيها من المنزل تمشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية أنه في ظل الظروف الحالية والتي اضطرت العديد من الأشخاص إلى العمل من المنزل؛ حذرت عدة شركات موظفيها من ضرورة توخى الحذر من أن يتم اختراق أجهزتهم وتعرضهم لهجوم إلكتروني، فعلى سبيل المثال، أرسل المركز الوطني للأمن الإلكتروني في المملكة المتحدة (NCSC) تحذيراً شديداً لأولئك الذين يعملون عن بُعد للحد من انتشار الفيروس COVID-19، حيث أوضح أن المجرمين يستغلون الوضع الحالي ويرسلون رسائل بريد إلكتروني عبر الإنترنت وعند الدخول على الروابط المرفقة بتلك الرسائل يتم تنزيل البرامج الضارة التي قد تحدث اختراق أو إتلاف للبيانات.

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ومن ثم يمكن لشركات التأمين البدء في تسويق وثائق التأمين الإلكتروني للشركات التي انتهجت نفس النهج بأن يعمل موظفيها من المنزل.Submit ، مع العلم أن جميع الكيانات الاقتصادية أصبحت تدرك أهمية المنصات الإلكترونية التي لولاها لما تمكنت تلك الكيانات من الاستمرار في عملها كما أن التجارة الإلكترونية في مجال تسويق السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت قد تعاظم دورها وأصبح هناك شركات كبيرة تعتمد في نشاطها التجاري على التعامل بالوسائل الإلكترونية.

كما طالب الاتحاد الشركات بضرورة الاطلاع بشكل مستمر على كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الرقمية لأن المجرمين الإلكترونيين تتزايد خبرتهم بشكل مستمر، ويجب أن يكون هناك نظام للمراقبة المستمرة للأشخاص ، وللآلية التي يتم العمل من خلالها وذلك حتى يتسنى الكشف عن أي اختراق يحدث وحتى يتم التعامل معه بسرعة؛ حيث أن الهجوم الإلكتروني يمكن أن يتم احتواؤه إذا ما تم التعامل معه بسرعة.