مصدر: شبكات الاتصالات استوعبت كامل أعداد الطلاب في الاختبار التجريبي لأولى ثانوى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن امتحان اليوم الخاص بالصف الأول الثانوي قد تم بنجاح على مستوى شبكات الاتصالات التي لم تسجل أي شكوى أو مشكلات بها خلال الامتحان، وكانت التجارب التي تمت اليوم على جميع الطلاب قد أكدت وصول الطلاب بسهولة إلى منصة الامتحانات التي تديرها وتشغلها وزارة التربية والتعليم، وأن التجارب التي جرت بمعرفة وزارة التربية والتعليم كانت لمعرفة قدرة الأجهزة الخاصة بالمنصة.

وأضاف المصدر ، أن الامتحانات كانت تجرى منذ الخامس من أبريل الجاري، على أربع دفعات بمحافظات مختلفة، وقد تم اليوم تجربة دخول جميع الطلبة على المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم دفعة واحدة من أجل اختبار قدرة الأجهزة الخاصة بالمنصة على استيعاب كامل أعداد الطلاب.

ويعقد غدا إمتحانات مادة الكيمياء للوقوف على النتائج النهائية لاختبارات منصات الامتحانات الإلكترونية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكدت أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوى اليوم وغدًا الأربعاء الموافق 22 إبريل 2020، هى اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التى تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

Advertisements

وأدى طلاب الصف الأول الثانوى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة التاريخ إلكترونيًا اليوم الثلاثاء، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى والتى ستجرى فى مايو 2020، حيث نجح 545 ألف طالب وطالبة فى تأدية الامتحان اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرًا، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى فى الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثانى الثانوى فى الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.