شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 50 مليون مستخدم للإنترنت الأرضى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وجود 50 مليون مستخدم للإنترنت الثابت فى مصر و ما يقرب من 39 مليون للإنترنت عبر الموبايل، وذلك مقابلة أجراها مع برنامج أهل مصر بقناة سكاى نيوز عربية، تحدث خلالها عن استثمارات البنية التحتية والمعلوماتية للاتصالات.

كما أشار إلى تنفيذ مشروع تطوير الإنترنت بتكلفة 30 مليار جنيه من خلال الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للدولة بنسبة 80%.

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وحول تنفيذ إستراتيجية "مصر الرقمية"، أكد الوزير تعاون الوزارة مع كل الوزارات والهيئات المعنية فى هذا الشأن ورقمنة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى خدمات سيتم إطلاقها بالمحافظات مثل بطاقة التموين وإصدار بدل فاقد، كما كشف عن اتجاه الوزارة لإطلاق كارت الفلاح علي مستوى الجمهورية قريبًا بعد نجاح تطبيق المشروع فى 10 محافظات.

وأكد الوزير اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالأمن السيبرانى مقابل رفع قدرات الشبكات وتطوير البنية المعلوماتية والتوسع فى استخدام الوسائل الرقمية، فكلما زاد استخدام الوسائل الرقمية زادت الأخطار المتعلقة بالأمن السيبرانى، ولا يوجد دولة فى العالم مؤمنة بنسبة 100% من الهجمات السيبرانية حتي الدول العظمى، ومصر فى وضع أفضل بكثير حيث لا يوجد اختراقات بمواقع حساسة.