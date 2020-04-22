شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ستعانى من ركود اقتصادى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع البنك الدولى، أن ينخفض النمو الاقتصادى فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بشكل حاد عام 2020، وأن تعانى المنطقة من أول ركود لها منذ 25 عامًا.

وقدر البنك الدولي - في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن تصل خسائر الإنتاج لعام 2020 نتيجة وباء (كوفيد - 19) إلى ما بين 37 و79 مليار دولار؛ بسبب مجموعة من الآثار المترتبة عليه، والتي تشمل اضطراب حركة التجارة العالمية، وانخفاض التحويلات من الخارج، وتراجع السياحة والمساعدات الخارجية.

وأضاف التقرير أنه "في الوقت الذي ستشهد فيه معظم دول المنطقة انخفاضًا في النمو، من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد خاصة في الاقتصادات الثلاثة الكبرى في المنطقة (نيجيريا وأنجولا وجنوب أفريقيا) نتيجة لاستمرار ضعف نمو الاستثمار".

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وحذر البنك الدولي من أزمة محتملة في الأمن الغذائي في إفريقيا نتيجة لتعطل الإنتاج الزراعي وانخفاض الواردات الغذائية.

وحدد التقرير أن العديد من العوامل التي تشكل تحديات تواجه إجراءات الاحتواء والتخفيف من آثاره، ولا سيما في المناطق الحضرية غير الرسمية الكبيرة والمكتظة بالسكان، سوء كانت الوصول إلى المياه النظيفة أو مرافق الصرف الصحي أو النظم الضعيفة للخدمات الصحية، وذلك بالرغم من تنفيذ العديد من البلدان الأفريقية لإجراءات سريعة الحد من انتشار الوباء.

من جانبه، قال سيزار كالديرون كبير اقتصاديي البنك الدولي والمحرر الرئيسي للتقرير، "ليس هناك شك في أنه ستكون هناك حاجة إلى تخفيف الديون من قبل الدائنين الثنائيين؛ لتأمين الموارد اللازمة على وجه السرعة لمحاربة وباء كورونا، وللمساعدة في إدارة أو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في المنطقة".

وتعاني القارة بالفعل من خسائر في قطاع الطيران بعد انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت خسائر الإيرادات لدى شركات الطيران الأفريقية إلى نحو 4.4 مليار دولار منذ ظهور الفيروس؛ نتيجة إلغاء العديد من الرحلات الجوية وإغلاق المطارات الدولية.