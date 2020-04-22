شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط بفعل انهيار أسعار النفط ومخاوف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بفعل التأثير المزدوج لهبوط تاريخي لأسعار الخام الأمريكى وتقارير باهتة للأرباح الفصلية للشركات وهو ما أثار ذعرا بين المستثمرين القلقين بالفعل من تضرر الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 3.4 بالمئة، مرتدا عن ثلاث جلسات متتالية من المكاسب.

Advertisements

وجاءت أسهم شركات الموارد الأساسية في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشرها 6 بالمئة تقريبا.

وأغلقت المؤشرات في البورصات الرئيسية في أوروبا على خسائر تزيد على ثلاثة في المئة بعد يوم من انهيار أسعار عقود الخام الأمريكي استحقاق أول شهر إلى أقل من الصفر للمرة الأولى في التاريخ.

وتراجعت أسهم شركات النفط بي.بي ورويال داتش شل وتوتال في نطاق من 2.5 بالمئة إلى 3.8 بالمئة دافعة مؤشر قطاع الطاقة ليغلق منخفضا 4.3 في المئة.