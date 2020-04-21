شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بننسبة 4.7% ماحية مكاسب الجلسة السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الثلاثاء ماحية المكاسب المقدرة بنسبة 2% التي سجلها المعدن في الجلسة الماضية، ووقع تحت وطاة الضغوط اليوم بفعل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح بأنه لن يسمح بانهيار صناعة الطاقة الوطنية حيث أمر وزيري الخزانة والطاقة بصياغة خطة لدعم الشركات والوظائف في هذه الصناعة.

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وجاءت هذه التصريحات في أعقاب هبوط حاد للخام الأمريكي يوم الإثنين إلى النطاق السالب، لكنه ارتد اليوم بأكثر من 120% وأغلق في نطاق إيجابي.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.9 نقطة.



ووفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 4.7% أو ما يعادل 73.8 سنت وأغلق المعدن عند 14.876 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر خلال التعاملات عند 15.56 دولار بينما سجل أقل سعر عند 14.56 دولار.