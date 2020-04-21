شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يهبط 1% بعد ارتفاع غير متوقع في معدل البطالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات حكومية سلبية فاجأت التوقعات.



وأعلنت وزارة العمل في المملكة المتحدة ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 4% من 3.9، وهو ما جاء عكس توقعات باستقرار المؤشر عند 3.9% دون تغيير.



وارتفع متوسط الدخل في بريطانيا بنسبة 3% خلال مارس/آذار في حين توقع محللون ارتفاعا بنسبة 2.8%.

Advertisements



على النقيض، سجل عدد إعانات البطالة في المملكة المتحدة زيادة قدرها 12.1 ألف طلب، وهو ما جاء دون توقعات المحللين بارتفاع قدره 170 ألفاً.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه المملكة المتحدة من انتشار فيروس كورونا وتأثيراته السلبية على كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 1.2303ن وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2449 وأقل سعر عند 1.2247.