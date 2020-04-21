شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوى في نحو أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وخسائر في الأسواق العالمية.



وتعرضت أسواق النفط والأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في ظل مخاوف من ضعف الطلب نتيجة تفشي فيروس "كورونا" بالإضافة إلى وفرة المعروض العالمي.



وأعلننت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى اكثر من 2.5 مليون حالة من بينهم 800 ألف في الولايات المتحدة.

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وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن خطة من وزارتي الطاقة والخزانة لإنقاذ صناعة النفط والغاز الطبيعي الوطنية مشيرا إلى أنه لن يسمح بانهيارها.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، هبطت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.4% إلى 1687.8 دولار للأوقية، وهو المستوى الألدنى منذ الثامن من أببريل/نيسان، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1718 دولارا وأقل سعر عند 1666.2 دولار.