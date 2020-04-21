عقود النفط الأمريكى تنخفض إلى سالب 10 دولار للبرميل

هبطت عقود النفط الأميركي تسليم يونيو لـ 52 % لتصل إلى 9.74 دولارا للبرميل، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل.

قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، إن أسواق النفط العالمية ستبقى تحت ضغط حتى يبدأ سريان اتفاق أوبك+ فى مايو، ويخفض منتجون للنفط خارج المجموعة انتاجهم ويجرى تخفيف إجراءات العزل المرتبطة بتفشى فيروس كورونا.

وأضاف نوفاك، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن أوبك+ تراقب الوضع عن كثب ولديها القدرة على الرد إذا كان ذلك ضروريا، إنه لا حاجة للتهويل بشأن الهبوط الحاد الذى شهدته مؤخرا أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي.