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عمل البنوك خلال رمضان من العاشرة حتى الثانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع» خلال شهر رمضان وكذلك إجازة عيد الفطر للعام الحالي 1441، وذلك إلحاقا بتعليمات المؤسسة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية «عن بعد» وفق ضوابط محددة.

وأوضحت المؤسسة في تعميم لها أمس، أن أوقات العمل اليومية لفروع البنوك خلال أيام عمل شهر رمضان ستكون من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية مساء، على أن يتم الإعلان عن هذه الفروع وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

وأضافت أن أوقات العمل اليومية تكون لمراكز التحويل خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء، وفقا لتقدير مراكز التحويل، على ألا تقل ساعات عمل هذه المراكز عن 5 ساعات يوميا، وأن يتم الإعلان عن هذه المراكز وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

وحددت بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس 28 رمضان (21 مايو 2020) على أن تستأنف البنوك أعمالها الأحد 8 شوال (31 مايو 2020).

وأكدت على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل مع البنوك للعمل في فترات معينة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

وبشأن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع»، بينت مؤسسة النقد؛ أن أوقات عمل نظام «سريع» خلال أيام عمل رمضان ستكون من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا.

وينتهي عمل النظام خلال رمضان بنهاية عمل يوم الخميس 28 رمضان على أن يعود للعمل يوم الثلاثاء 3 شوال (26 مايو 2020)، مشيرة إلى أن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع.

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أوقات العمل اليومية:

01. البنوك

خلال رمضان من 10 صباحا حتى 2 مساء

إجازة العيد تبدأ بنهاية عمل يوم 28 رمضان ويستأنف العمل يوم 8 شوال

02. مراكز التحويل

خلال رمضان من 7 صباحا حتى 4 مساء

03. نظام التحويلات «سريع»

خلال رمضان من 10 صباحا حتى 4 عصرا

ينتهي عمل النظام بنهاية يوم 28 رمضان ويعود للعمل يوم 3 شوال