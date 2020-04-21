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صندوق الاستثمارات يتنازل عن نصيبه في أرباح الكهرباء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تنازل صندوق الاستثمارات العامة عن نصيبه في توزيعات الأرباح في الشركة السعودية للكهرباء عن عام 2019. وتعتزم الشركة توزيع أرباح عن عام 2019 بمقدار 749.3 مليون ريال تمثل 0.7 ريال للسهم.

وأوضحت السعودية للكهرباء في بيان أمس على موقع تداول أنه وردت إليها برقية من صندوق الاستثمارات العامة صادرة برقم (4018) وتاريخ 20 أبريل 2020 تفيد بصدور موافقة اللجنة الوزارية المفوضة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء على التنازل عن نصيب صندوق الاستثمارات العامة في الأرباح التي توزعها الشركة عن العام المالي 2019.

وذكرت الشركة أن ذلك يأتي لتحقيق الأهداف المرجوة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء وضمان الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة والبحث عن الطرق المناسبة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 3096 مليون سهم من أسهم الشركة السعودية للكهرباء، ما يعادل 74.31% من إجمالي أسهم الشركة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% (ما يعادل 0.70 ريال للسهم)، وذلك كأرباح نقدية عن العام المالي 2019. وكانت الشركة وزعت أرباحا خلال عام 2018 بواقع 0.7 ريال للسهم.

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توصية توزيع الأرباح النقدية على المساهمين

رأس المال 41,666 مليون ريال

عدد الأسهم 4166.6 مليون سهم

إجمالي الأرباح الموزعة 749.3 مليون ريال

النسبة 7% (ما يعادل 0.70 ريال للسهم)

تاريخ الاستحقاق يوم انعقاد الجمعية (للمقيدين في سجل مساهمي الشركة بمركز إيداع بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق)

تاريخ صرف الأرباح يحدد لاحقا