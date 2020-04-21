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المنشآت تستطيع الاستفادة من دعم التوظيف مع 8 برامج أخرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من دعم الأجور في مبادرة «دعم التوظيف»، للسعوديين والسعوديات الذين استفادوا سابقا من برامج: التدريب على رأس العمل (تمهير)، الشهادات المهنية الاحترافية، دعم نمو التوطين، دعم العمل الجزئي، إعانة الباحثين عن عمل، دعم أجر أيام غسيل الكلى، دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة (قرة)، دعم نقل المرأة العاملة (وصول).

كما أنه يمكن لمن استفاد من برنامج «دعم التوظيف لرفع المهارات» لمدة أقل من 24 شهرا، الاستفادة من المدة المكملة لها، في مبادرة «دعم التوظيف».

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وتدعم المبادرة أجور المواطنين والمواطنات الذين تم توظيفهم، في جميع الوظائف بالقطاع الخاص، من الأول من يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك أي توظيف جديد، وبنسبة تبدأ من 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

دعم منشآت القطاع الخاص:

مبادرة دعم التوظيف