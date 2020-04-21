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تأجيل سداد الرسوم الجمركية على المستوردين منخفضي المخاطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أطلقت الجمارك السعودية مبادرة تأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة للمملكة دون اشتراط أية ضمانات على المستوردين منخفضي المخاطر، في إطار حزمة المبادرات التي قدمتها القيادة الرشيدة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد «COVID-19».

وأوضحت الجمارك أن إتاحة هذه المبادرة دون اشتراط أية ضمانات على المستوردين منخفضي المخاطر تأتي بعد الإعلان عن المبادرة باشتراط ضمان بنكي في آواخر مارس الماضي، حيث يسري الضمان لحين موعد السداد المقرر بانتهاء فترة التأجيل التي تستمر ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ فسح البيان الجمركي.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه للحصول على التأجيل دون اشتراط أي ضمان، يقتضي ذلك موافقة المستورد على «إقرار الكتروني» وتمكين الجمارك السعودية من الاطلاع على القوائم المالية للمنشأة عبر برنامج «قوائم»، وذلك بهدف معرفة مدى ملاءة المنشأة المالية لاستحقاق هذه المبادرة دون اشتراط ضمان بنكي، كما أوضحت الجمارك أنه من أبرز الشروط للاستفادة من هذه المبادرة عدم وجود التزامات مالية واجبة السداد على المنشأة (فروقات-غرامات جمركية).

وعن آلية التقديم على هذه المبادرة، أوضحت الجمارك أنه يتطلب ذلك الدخول على صفحة المبادرة عبر موقع الجمارك السعودية، ومن ثم اختيار المسار الذي يرغب فيه المستورد «ضمان بنكي» مخصص لجميع المستوردين، أو «الالتزام المستندي» المخصص للمستوردين منخفضي المخاطر، ومن ثم إكمال الخطوات اللازمة لإتمام الطلب.

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مبادرة تأجيل سداد الرسوم الجمركية

متاحة دون اشتراط أية ضمانات على المستوردين منخفضي المخاطر

الشروط

موافقة المستورد على «إقرار الكتروني»

تمكين الجمارك من الاطلاع على القوائم المالية عبر «قوائم»

عدم وجود التزامات مالية واجبة السداد على المنشأة (فروقات - غرامات جمركية)

آلية التقديم

الدخول على صفحة المبادرة عبر موقع الجمارك

اختيار المسار الذي يرغب فيه المستورد

- «ضمان بنكي» مخصص لجميع المستوردين

- «الالتزام المستندي» مخصص للمستوردين منخفضي المخاطر