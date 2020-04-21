شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أكثر من مليونى عقد للخام الأمريكى تسليم يونيو فى جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها، تداول أكثر من مليوني عقد للخام الأمريكي تسليم يونيو في جلسة الثلاثاء وهو أكبر تداول ليوم واحد للعقود الآجلة في التاريخ.

وفى وقت سابق أكد الدكتور أدموند غريب الخبير في العلاقات الدولية، أن التهاوى الكبير في أسعار الخام الأمريكي هى واقعة خطيرة للغاية، خاصة أن تداعيات هذا الهبوط الحاد في أسعار الخام سواء على المستوى المحلى الأمريكي أو على المستوى العالمى، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر دول العالم إنتاجا للنفط.

وقال الخبير في العلاقات الدولية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسجل قبل ذلك هذا السعر السلبى للخام الأمريكي، موضحة أن انتشار فيروس كورونا تسبب في هذا الانخفاض الضخم في أسعار الخام، موضحا أن الإدارة الأمريكية تسعى لاتخاذ خطوات عديدة لتلافى الخسائر على الاقتصاد الأمريكي.

ولفت الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد بتقديم كافة أشكال الدعم إلى شركات النفط والغاز من أجل مساعدتهم في مواجهة هذا التهاوى الكبير في أسعار الخام الأمريكي.

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وفى وقت سابق أكد الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد، أن هناك أسبابا عديدة أجدت إلى الهبوط التاريخى في سعر الخام الأمريكي لمستويات قياسية خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن تداعيات انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم تسبب في انخفاض الطلب العالمى للنفط، كما أحدث حالة من الشلل في عجلة الإنتاج بالنسبة للعالم.

وقال أستاذ الاقتصاد في تصريحات لبرنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن دعوات البقاء في المنزل وحظر التجول تسبب في تخفيض معدلات الاستهلاك من النفط بجانب انخفاض الطلب عليه وبالتالي أثر ذلك على مستوى الأسعار بالنسبة للخام الأمريكى أو الخام الفرنسى.