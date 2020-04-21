شكرا لقرائتكم خبر عن بيزنس انسايدر: العقود الآجلة الأمريكية تخرج من المنطقة السالبة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "بيزنس انسايدر" الأمريكى، إن النفط الخام لشهر مايو خرج من المنطقة السالبة الثلاثاء، بعد يوم من تسجيل أدنى مستوى له على الإطلاق.

تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المنتهي في مايو عند أدنى مستوى لها - 16.74 دولار للبرميل يوم الثلاثاء ، ولا تزال مرتفعة من إغلاق يوم الاثنين - 37.63 دولارًا، عكس العقد خسائر منتصف النهار، حيث صعد إلى 8.10 دولار للبرميل في ذروته خلال اليوم.

ومع ذلك، تسربت ضغوط البيع الإجمالية إلى عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو ، والتي انخفضت بما يصل إلى 47 ٪ ، إلى 10.92 دولار للبرميل. تراجع خام برنت بنسبة 29٪ إلى 18.10 دولارًا عند أدنى مستوياته

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وأوضح الموقع إن انخفاض سعر النفط إلى المنطقة السلبية يعني أن المنتجين الرئيسيين عليهم الآن أن يدفعوا للمشترين للتخلص من النفط، وهو ما يعكس تبخر الطلب في الأسواق وسط وباء فيروس كورونا ونقص مساحة التخزين في الولايات المتحدة للنفط.

وتابع أن الثلاثاء هو اليوم الأخير للتداول بعقود الآجلة لشهر مايو، مما يعني أن أي شخص يحمل عقدًا بعد ذلك ملزم بتلقي المنتج المادي، مع القليل من التخزين المتاح، وسارع التجار لتفريغ عقودهم مما أدى إلى الانخفاض التاريخي.

واستمر سعر النفط في الانخفاض حتى بعد أن وافقت أوبك وحلفاؤها على أكبر تخفيضات إنتاج على الإطلاق - يهدف إلى دعم الأسعار، ولا يزال المستثمرون غير مقتنعين بأن التخفيضات يمكن أن تعوض الطلب على السلع الأساسية حيث أن جائحة الفيروس التاجي تمنع المجتمع من العمل بشكل طبيعي.