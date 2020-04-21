شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع كملاذ آمن وسط خسائر أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية وسط خسائر واسعة النطاق بالأسواق العالمية خاصة في ظل الهبوط الحاد لسعر "برنت" وأسواق الأسهم.



وهبط "برنت" اليوم بأكثر من ربع قيمته في أعقاب ساعات من الهبوط الحاد لسعر "ويست تكساس" إلى النطاق السالب لكنه ارتد اليوم.

Advertisements



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه لن يسمح بانهيار صناعة الطاقة في بلاده مشيرا إلى أن وزارتي الطاقة والخزانة تعدان برنامج تمويل لدعم هذه الشركات بتعليمات منه.



ولا يزال مشروع قانون دعم الشركات الصغيرة وتقديم التمويل لها قيد المناقشات في مجلس الشيوخ الأمريكي بالتزامن مع استمرار أزمة فيروس "كروونا" المستجد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.9 نقطة.