شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يهبط متأثراً بخسائر "برنت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل الخسائر الفادحة التي سجلها "برنت" مع الأخذ في الاعتبار اعتماد الموازنة الحكومية الكندية بشكل جزئي على صادراتها من الخام.



ولم يفلح اتفاق "أوبك+" الذي تشارك فيه المنظمة مع الولايات المتحدة وروسيا وكندا والبرازيل وغيرها من الدول من أجل خفض الإنتاج في دعم الأسعار.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 0.3% خلال مارس/آذار الماضي، وهو ما اتسق مع توقعات المحللين، فيما استقر المؤشر بقيمته الأساسية مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.3%.

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وفي سوق الخام، قفز سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 113.5% إلى 4.90 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 5.9 دولار وأقل سعر عند -16.7 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 26.6% إلى 18.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 26.5 دولار وأقل سعر عند 18.1 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7037، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.709 وأقل سعر عند 0.7006.