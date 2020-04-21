شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعزز مكاسبه وصولاً إلى نطاق إيجابي مع استمرار هبوط "برنت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عقب الخسائر والانهيار التاريخي بالأمس، لكن الخام الأمريكي تلقى دعما اليوم من تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" ليخرج من النطاق السلبي إلى الإيجابي.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أنه لن يسمح بانهيار صناعة الطاقة الوطنية كما أمر وزيري الطاقة والخزانة بإعداد برنامج تمويل للشركات.



وسوف يصدر معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم بيانات أولية لمخزونات الخام، في حين ستصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 100.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 113.5% إلى 4.90 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 5.9 دولار وأقل سعر عند -16.7 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 26.6% إلى 18.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 26.5 دولار وأقل سعر عند 18.1 دولار.