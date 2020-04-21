مصدر بأوبك: بعض وزراء أوبك يناقشون تنفيذا فوريا لاتفاق تخفيضات النفط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"

مصدر بأوبك إن عددا من وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف يوم الثلاثاء لمناقشة تطورات سوق النفط وسبل تنفيذ اتفاق تخفيضات انتاج النفط على الفور وليس بدءا من أول مايو أيار.

وأبلغ المصدر رويترز ”اقترحنا تنفيذا فوريا للاتفاق وعدم الانتظار حتى مايو، وأيضا التوقف عن الإفراط في الإنتاج في أبريل“.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من هبوط عقود النفط الأمريكي للتسليم في الشهر التالي إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى في التاريخ مع انهيار الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.