المركزي: البنوك اللبنانية تصرف الدولار بالعملة المحلية بسعر السوق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمقر مصرف لبنان المركزي

ذكر مصرف لبنان المركزي في تعميم يوم الثلاثاء أن البنوك في لبنان يمكنها أن تصرف للمودعين من ودائعهم الدولارية بالليرة اللبنانية ”وفقا لسعر السوق“.

وقال إنه يحق للمودعين الذين يرغبون في ذلك الحصول على دولارتهم بالعملة المحلية في ”الحدود المعتمدة لدي المصرف المعني“.