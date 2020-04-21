المركزي: البنوك اللبنانية تصرف الدولار بالعملة المحلية بسعر السوق

ذكر مصرف لبنان المركزي في تعميم يوم الثلاثاء أن البنوك في لبنان يمكنها أن تصرف للمودعين من ودائعهم الدولارية بالليرة اللبنانية ”وفقا لسعر السوق“.
وقال إنه يحق للمودعين الذين يرغبون في ذلك الحصول على دولارتهم بالعملة المحلية في ”الحدود المعتمدة لدي المصرف المعني“.
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