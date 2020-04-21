إلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
ألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الالكتروني ابتداء من الشهر المقبل.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر أنه بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة، والشؤون البلدية والقروية، سيتم تطبيق إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الالكتروني ابتداء من 10 مايو 2020.
ويأتي تطبيق وسائل الدفع الالكتروني على البقالات والتموينات، في إطار الجهود لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد.
كما يأتي هذا القرار متوائما مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قد بدأ بالإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الالكتروني لأنشطة قطاع التجزئة كافة.
منافذ البيع التي تم إلزامها بوسائل الدفع الالكتروني:
- 17 يوليو 2019 محطات الوقود
- 15 نوفمبر 2019 ورش السيارات
- 1 أبريل 2020 أنشطة الخدمات الصحية
- 10 مايو 2020 البقالات والتموينات
القضاء على جرائم التستر في كل القطاعات
زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للسعوديين
تكثيف الرقابة، وفرض الأنظمة والتشريعات
رفع مستوى الوعي وتثقيف المستهلك
آلية مكافحة التستر التجاري:
- مراقبة مصادر الأموال، من خلال الحسابات البنكية للمنشأة التجارية
- فرض التعامل بالفواتير، وتقليل الحوالات التجارية
- تقديم معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة
- رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك
- توحيد جهود الجهات الحكومية كافة في القضاء على التستر التجاري
- تحقيق منافسة عادلة في السوق التجاري السعودي
- توفير وظائف للمواطنين
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