شكرا لقرائتكم خبر

ربط مساكن عمالة المنشآت بشبكة إيجار قبل نهاية أبريل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دعت لجنة تنظيم سكن العمالة أصحاب الأعمال والمنشآت إلى التعريف بتفاصيل المساكن وربط العمالة بالوحدات السكنية عبر شبكة إيجار، قبل نهاية أبريل الحالي.

وأوضحت اللجنة أنه بالتنسيق مع وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والإسكان تمت دعوة أصحاب الأعمال والمنشآت إلى المسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم وربط العمالة بالوحدات السكنية، عبر شبكة إيجار، خلال 10 أيام ابتداء من 20 أبريل 2020.

Advertisements

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) عبر اتخاذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وتأكيدا على مسؤوليات منشآت القطاع الخاص تجاه عمالتها.

وحثت اللجنة المنشآت كافة التي لديها وحدات سكنية للعامليـن إلى اتباع الإجراءات الاحترازية المنشورة في دليل وقاية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة وتشمل فحص العمالة يوميا، واتباع لائحة اشتراطات سكن العمالة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاتصال بالرقم 937 في حال الاشتباه بإصابة أحد العمال لأخذ التوجيهات اللازمة وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل.

وشددت على ضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى، كما يجب تنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح البيئية وأماكن التلامس مرتين في اليوم، ويجب أن تكون كل المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، ويتوجب التأكد من توفر مطهر كحولي لليدين بشكل كاف في الغرف ووضعه في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل، والتأكد من تنظيف فلاتر المكيفات ومراوح الشفط بالمطابخ بشكل دوري ووجود سجل لذلك.

وتجتمع اللجنة المكونة من 8 جهات برئاسة وزارة البلدية والشؤون القروية، بشكل يومي وتطلع على جميع الإحصاءات فيما يخص سكن العمالة في جميع مناطق المملكة.

لجنة تنظيم سكن العمالة تضم: