شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: أسواق النفط ستبقى تحت ضغط حتى يبدأ سريان اتفاق أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، إن أسواق النفط العالمية ستبقى تحت ضغط حتى يبدأ سريان اتفاق أوبك+ فى مايو، ويخفض منتجون للنفط خارج المجموعة انتاجهم ويجرى تخفيف إجراءات العزل المرتبطة بتفشى فيروس كورونا.

وأضاف نوفاك، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن أوبك+ تراقب الوضع عن كثب ولديها القدرة على الرد إذا كان ذلك ضروريا.

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وقال، إنه لا حاجة للتهويل بشأن الهبوط الحاد الذى شهدته مؤخرا أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي.