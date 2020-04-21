شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن ملتزمة بصفقة رفينيتيف رغم تعثر الأسواق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بورصة لندن للأوراق المالية اليوم الثلاثاء إنها ملتزمة بإتمام صفقة استحواذها على شركة رفينيتيف للبيانات بقيمة 27 مليار دولار في النصف الثاني من هذا العام، دون أي خطط لمراجعة أهدافها المتعلقة بالوفورات بشأن الصفقة على الرغم من أن ركودا عميقا يلوح في الأفق.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة لندن ديفيد شويمر للمحللين "لا يزال لدينا الكثير من الثقة في المنطق الاستراتيجي لتلك الصفقة". وتتسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في دفع الاقتصاد سريعا صوب ركود عميق وأجبرت الشركات على التخلي عن ملايين العاملين ومحاولة الحصول على تمويل للنجاة من الأزمة. وسأل المحللون شويمر عما إذا كانت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تغير من وجهة نظره في صفقة رفينيتيف فقال "من المبكر قليلا التكهن" بشأن الوفورات من الصفقة. Advertisements وأضاف أن الاستدامة التي يتسم بها دخل رفينيتيف تعد "عاملا جاذبا" توفر متانة خلال مثل تلك الظروف الاقتصادية. ورفينيتيف مملوكة بنسبة 45 بالمئة لتومسون رويترز التي تملك وكالة رويترز للأنباء. وطلب المسؤولون عن الجهات التنظيمية المعنية بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي تأجيلا لكل الإفصاحات من أطراف الاندماج بسبب اضطرار موظفيها للعمل من المنزل خلال جائحة كورونا. وقال شويمر "نستمر في التواصل بصورة بناءة مع الفريق المختص بالملف في المفوضية الأوروبية. إنهم يتواصلون معنا ونستمر في إجابة أسئلتهم. نواصل تحقيق تقدم". وأضاف أنه لا يزال ملتزما بإتمام الصفقة في النصف الثاني من العام الجاري.

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