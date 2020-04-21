شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا يعنى انهيار أسعار النفط الأمريكي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق والارتباك أصابت أسواق النفط والاقتصاد العالمى بعد الأسعار الأخيرة التى تم الإعلان عنها عالميا مساء أمس.

ولكن ماذا يعني أن تسجل الأسعار قيمة سالبة، بعدما سجل برميل النفط الأمريكى قيما تحت الصفر وما هى أسباب ذلك ؟

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بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية ، وصول أسعار النفط الأمريكي إلى تحت الصفر أو تحولها الى سالبة معناه أن منتجي البترول ‏يدفعون للمشترين للتخلص من السلعة لديهم لتخرج مسئولية تخزينها من نطاق مهامهم خوفا ‏من نفاد سعة التخزين في مايو المقبل.‏