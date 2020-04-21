شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا يعنى انهيار أسعار النفط الأمريكي ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق والارتباك أصابت أسواق النفط والاقتصاد العالمى بعد الأسعار الأخيرة التى تم الإعلان عنها عالميا مساء أمس.
ولكن ماذا يعني أن تسجل الأسعار قيمة سالبة، بعدما سجل برميل النفط الأمريكى قيما تحت الصفر وما هى أسباب ذلك ؟
بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية ، وصول أسعار النفط الأمريكي إلى تحت الصفر أو تحولها الى سالبة معناه أن منتجي البترول يدفعون للمشترين للتخلص من السلعة لديهم لتخرج مسئولية تخزينها من نطاق مهامهم خوفا من نفاد سعة التخزين في مايو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ماذا يعنى انهيار أسعار النفط الأمريكي ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.