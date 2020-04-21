شكرا لقرائتكم خبر عن معهد زد.إي.دبليو: المستثمرون الألمان يرون ضوءا فى نهاية "نفق طويل جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن ثقة المستثمرين الألمان تحسنت فى أبريل فيما يبدو أن المخاوف حيال أثر جائحة فيروس كورونا على أكبر اقتصاد في أوروبا انحسرت.

واستأنف منتجو السيارات في ألمانيا الإنتاج في بعض المصانع هذا الأسبوع بعدما خففت البلد القيود الرامية لاحتواء التفشي وسُمح لمتاجر معينة بفتح أبوابها في حين تظل قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة سارية.

وقال معهد زد.إي.دبليو إن مسحه الشهري أظهر أن المعنويات الاقتصادية بين المستثمرين زادت إلى 28.2 من -49.5 في مارس وتوقع اقتصاديون تحسنا أقل بكثير إلى -42.3.

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وقال رئيس المعهد آكيم فامباخ "خبراء السوق المالية بدأوا يرون ضوءا في نهاية نفق طويل جدا".

ونزل مقياس منفصل لتقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى -91.5 من -43.1 في الشهر السابق وتوقع محللون انخفاضا أقل إلى -77.5.

وأظهر المسح الذي أجري بين أكثر من 200 محللا في الفترة بين السابع والعشرين من أبريلأن المستثمرين لم يتوقعوا أن يتحول نمو الاقتصاد للإيجاب حتى الربع الثالث.

وقال فامباخ "لا يتوقع أن يتحول الانتاج الاقتصادي لمستويات ما قبل كورونا قبل 2022".