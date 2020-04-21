شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بأوبك: بعض وزراء أوبك يناقشون تنفيذا فوريا لاتفاق تخفيضات النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مصدر بأوبك، إن عددا من وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول، سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات سوق النفط وسبل تنفيذ اتفاق تخفيضات انتاج النفط على الفور وليس بدءا من أول مايو.

وأبلغ المصدر رويترز، "اقترحنا تنفيذا فوريا للاتفاق وعدم الانتظار حتى مايو، وأيضا التوقف عن الإفراط فى الإنتاج فى أبريل".

Advertisements

ويأتى الاجتماع بعد يوم من هبوط عقود النفط الأمريكى للتسليم فى الشهر التالى إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى فى التاريخ مع انهيار الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.