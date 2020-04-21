مصدر بأوبك: بعض وزراء أوبك يناقشون تنفيذا فوريا لاتفاق تخفيضات النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مصدر بأوبك، إن عددا من وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول، سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات سوق النفط وسبل تنفيذ اتفاق تخفيضات انتاج النفط على الفور وليس بدءا من أول مايو.
وأبلغ المصدر رويترز، "اقترحنا تنفيذا فوريا للاتفاق وعدم الانتظار حتى مايو، وأيضا التوقف عن الإفراط فى الإنتاج فى أبريل".
ويأتى الاجتماع بعد يوم من هبوط عقود النفط الأمريكى للتسليم فى الشهر التالى إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى فى التاريخ مع انهيار الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.
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