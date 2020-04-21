شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المكسيكى: انهيار أسعار النفط سيفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الثلاثاء، إن انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية سيفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وسيؤثر أيضا على بلاده. وقال لوبرز أوبرادور إن المكسيك ستطبق مزيدا من الإجراءات التقشفية لإنقاذ الموارد في سبيل مساعدة الشعب المكسيكي. وتعهد أيضا بألا يكون هناك تسريح لأي من الموظفين الحكوميين.

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