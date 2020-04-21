شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.58% بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.58% خاسرا 104.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6496.72 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.09% رابحا 81.71 نقطة ليغلق عند مستوى 7544.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 189.5 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفع 17 سهما، فيما تراجع 177 سهما.

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وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.11%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.86%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.83%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.69%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.60%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.44%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.19%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.85%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.80%، ثم قطاعى التأمين والنقل بنسبة 1.67%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.61%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.43%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.95%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.94%.

وجاء سهم "الشرقية للتنمية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 4.38%، ثم سهم البحرى بنسبة 3.04%، ثم سهم سدافكو بنسبة 1.90%، فيما جاء سهم "جدوى ريت السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.78%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 5.70%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 5.50%.

وفى سياق آخر أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن تنازلها عن نصيب صندوق الاستثمارات العامة في الأرباح التي توزعها الشركة السعودية للكهرباء عن العام المالي 2019، وذلك عن الأسهم المملوكة للصندوق في الشركة والبالغ عددها (3,096,175,320) سهما وتمثل 74.31% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء وضمان الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة والبحث عن الطرق المناسبة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.