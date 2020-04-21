شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على انخفاض وانهيار الخام الأمريكى يفاقم مخاوف الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية، على هبوط لليوم الثانى على التوالي، اليوم الثلاثاء، إذ أن الانهيار التاريخى لأسعار الخام الأمريكى لأقل من الصفر والتوقعات القاتمة للنتائج الفصلية ينذران بأكبر هبوط اقتصادى منذ الكساد العظيم.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعى 285.19 نقطة بما يعادل 1.21 بالمئة ليصل إلى 23365.25 نقطة، وفقد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مقدار 38.35 نقطة أو 1.36 بالمئة مسجلا 2784.81 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 100.04 نقطة أو 1.17 بالمئة إلى 8460.69 نقطة.