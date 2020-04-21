شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: أسعار النفط تعود إلى المنطقة الإيجابية بعد انهيارها التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكى إن أسعار النفط الأمريكى عادت إلى المنطقة الإيجابية بعد انهيارها التاريخى يوم الاثنين، والذى شهد تحطم المستويات إلى ما دون الصفر، حيث تم تداوله عند أدنى مستوياته منذ أن بدأت بورصة نيويورك تداول العقود الآجلة فى العام 1983.

وأوضحت الشبكة أن العقود الآجلة للنفط الأمريكى بأكثر من 100٪ رغم تداولها عند 1.43 دولار للبرميل فقط. وأغلق عقد مايو لخام غرب تكساس الوسيط، تعاملاته يوم الاثنين عند سالب 37.63 دولار للبرميل.

وارتفع عقد يونيو، الذى يتم تداوله الآن بشكل أكثر نشاطاً، بنسبة 4.7٪ إلى 21.39 دولار للبرميل خلال ساعات التداول الآسيوية، إّلا أنه رقم لا يزال منخفضاً بشكل مثير للقلق.

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وقد تسبب وباء كورونا فى انخفاض الطلب على النفط بسرعة كبيرة حتى بدأ ينفد العالم من مواقع لتخزين البراميل. كما رجح محللون أيضاً انخفاض يوم الاثنين إلى تداولات محمومة فى اللحظة الأخيرة بسبب انتهاء عقد مايو.

وكتب ستيفن إينيس، كبير استراتيجيى الأسواق العالمية فى AxiCorp فى مذكرة بحثية يوم الثلاثاء إنه "بصرف النظر عما تفعله أوبك، ستكون هناك خسارة فى الطلب الهيكلى على النفط بسبب انخفاض السفر. كحد أدنى، ستكون أسعار النفط آخر فئة أصول تتعافى من الإغلاق الكامل".

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن انخفاض أسعار النفط لأقل من صفر كان يوما مدمرا للصناعة العالمية، مشيرة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إلى أنه سيتسبب فى موجة انكماش للاقتصاد العالمى الذى يعانى بالفعل من تداعيات أزمة كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن يوم أمس بدا كأى اثنين قاتم فى أسوأ أزمة لسوق النفط منذ عقود. وانتهى بانهيار الأسعار لأقل من الصفر، وأدخل الأسواق فى عالم مواز يستعد فيه التجار لدفع 40 دولار مقابل أن يأخذ أحد برميل من النفط. ووصفت الوكالة هذه الخطوة بانها كانت عنيفة وصادمة، حتى أن كثير من التجار عانوا لتفسيرها.