شكرا لقرائتكم خبر عن قطاعا البنوك والاستثمار يدفعان بورصة البحرين للمنطقة الحمراء بجلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات، بنسبة 0.47% خاسراً 6.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1321.78 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 4.2 مليون سهم بقيمة 877.7 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 20.58% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.13%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.10%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.78% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.90%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 2.62%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.10%.

وفى سياق متصل أعلن شركة المجموعة العربية للتأمين، عن إعفاء الإعلان عن إعداد ونشر النتائج المالية المراجعة للربع الأول من عام 2020، وذلك بسبب الظروف الراهنة الناتجة عن تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد، وستكون أول إعداد ونشر للقوائم المالية المراجعة فى عام 2020، سوف يكون لفترة الستة الأشهر المنتهية فى 30 يونيو المقبل.

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فيما أعلنت المؤسسة العربية المصرفية، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 ملايين دولار أمريكى لدعم الجهود لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، لمساندة المبادرات الوطنية فى الدول التى ينشط فيها البنك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمساعدة فى تقليل آثار كوفيد 19، بما فى ذلك تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المبادرات الوطنية فى مملكة البحرين، وهى المقر الرئيسى للبنك منذ 40 عاما.

وسيسمح الصندوق بتوفير تبرعات كبيرة لمساندة المبادرات الوطنية والخيرية التى تعمل على مكافحة الوباء وتخفيف الأعباء المالية عن المتضررين من المرض، ودعم الفرق الطبية والمتطوعين فى الصفوف الأمامية الذين يجازفون بحياتهم لحماية المجتمع.

وفى سياق آخر أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تعيين توم بلاكوبل بصفته قائما بأعمال رئيس المجموعة للشئون القانونية والشركات وأمين سر مجلس الإدارة، وذلك بعد خلفا لأندريه روس، والذى استقال من منصبه اعتبارا من يوم 19 إبريل الجارى.