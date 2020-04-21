شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتصالات: حققنا نمواً بجميع قطاعات الشركة بالربع الأول ونُقيم تأثير كورونا علينا بشكل دائم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد ناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية (stc) أن الشركة على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) استطاعت أن ترفع إيراداتها بنسبة 4.1%، حيث شهدت قطاعات الشركة المختلفة نمواً متميزاً في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه ارتفعت إيرادات كل من قطاع النواقل والمشغلين مدعومة بالنمو في خدمات تمرير الحركة (Hubbing) وقطاع الأعمال مدعومة بالمنتجات المبتكرة في مجال انترنت الأشياء والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، بالإضافة إلى منتجات وخدمات الاتصالات الأخرى.

كما ارتفعت إيرادات قطاع المستهلك مدعومة بارتفاع مشتركي الألياف البصرية بنسبة 23% وإيراد البيانات بنسبة 15.5%.

وحسب البيان فإنه وتأكيداً على ريادة المملكة العربية السعودية عالميا في مجال البنية التحتية للاتصالات عموما، والاتصالات الرقمية بوجه خاص، رفعت المملكة مرتبتها العالمية في سرعة الانترنت خلال الثلاث سنوات الماضية من المرتبة 105 إلى المرتبة العاشرة عالميا في نهاية العام 2019 في حين تضاعفت سرعة الانترنت 7 مرات لدى stc خلال ثلاث سنوات فقط.

كما أن تحقيق الشركة لجائزتي Speedtest Award كأسرع وأفضل تغطية لشبكة الجوال في المملكة، يعكس التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات لعملائها. إضافة إلى ذلك، حصدت الشركة على جائزة أفضل تطبيق لبرنامج خبرات العملاء لعام 2020 بعد منافسة مع كبرى شركات الاتصالات في العالم.

ويقول الناصر إنه وفي إطار رحلتهم للتحول الرقمي وإثراء حياة العملاء فقد تم رقمنة 7 مليون عقد سنويا والاستغناء عن العقود الورقية مما سيســاهم فــي توفيــر200 ألــف ســاعة انتظــار مــن أوقــات العمــلاء ســنويا.

وأضاف: سعت الشركة في التوسع في البنية التحتية لأبراج الاتصالات عبر بناء أبراج جديدة في المملكة ومواكبة التقدم التكنولوجي كالجيل الخامس ومتطلبات تحسين الشبكة وزيادة سرعتها.

أيضا، حصلت شركة المدفوعات الرقمية السعودية (stcPay) على الترخيص الرسمي من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كمحفظة إلكترونية في مجال التقنية المالية fintech، لتكون بذلك أول شركة تقنية مالية مرخصة في المملكة. حيث تعد (stcPay) اليوم أكبر محفظة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بلغ عدد عملائها 2 مليون عميل.

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ويقول الناصر إن ما نعيشه اليوم في ظل هذه الظروف والإجراءات الراهنة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، يحفزنا بشــكل يومــي على العمــل بإقدام مــن خــلال اتخــاذ القــرارات والإجــراءات اللازمــة لتســخير كافــة إمكانياتنــا للتعامــل مــع الموقــف بــكل حيويــة وبمــا ينسجم مع مكانــة الشركة كمشغل وطني والممكن الأول للتحول الرقمي.

حيث قامت الشركة برفــع طاقــتها الاســتيعابية للشــبكة لأقصــى قــدرة لتوزيــع الحركــة بالشــكل الــذي يتناســب مع زيــادة الطلــب.

وقد تم تعزيــز خدمــات الاتصــالات ورفــع طاقتهــا وتوفيــر الخدمــات بشــكل عاجــل لعــدد مــن الجهــات لتمكيــن التحــول الرقمــي لكافــة القطاعــات.

ومن جانب آخر تم تقديم 40 ألف شــريحة إنترنــت مجانــا لمبادرة العطاء الرقمي لتمكيــن مــن لا يســتطيع للدخــول للإنترنــت والمنصــات التعليميــة وتمكين الدخول لبعض المنصات التعليمية والصحية مجانا.

كما أعلنت الشركة دعمها بتحمــل رســوم إيقــاف الخدمــة المؤقــت للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لتخفيف الآثار المالية المحتملة على هذا القطاع الحيوي.

إضافة إلى ذلك، تم تمديد مهلة السداد للعملاء وزيادة سعة البيانات إلى الضعف مجانا لعملائها الحاليين أو الجدد وذلك لدعم العملية التعليمية وتمكين منسوبي الجهات الحكومية والخاصة من مواصلة أعمالهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة.

كما ساهمت الشركة في إرسال أكثر من 2 مليار رسالة توعويــة للوقايــة مــن فايــروس كورونــا باستخدام عشر لغات مختلفة وبثهــا مــن منطلــق مســؤوليتها المجتمعيــة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ STC أن الشركة تقوم بالوقت الحالي بعمل دراسة شاملة على الآثار المحتملة على أعمال الشركة في حال استمرت جائحة كورونا وذلك بناءً على الإجراءات والقرارات المتخذة لمكافحته، وسيتم الإعلان عنها في حال وجود أثر جوهري متوقع من خلال القنوات الرسمية في حينه.

وحققت الاتصالات السعودية صافي أرباح بلغ 2.91 مليار ريال بالربع الأول من 2020 مقابل أرباح بلغت 2.75 مليار ريال في الربع المقابل من 2019.