شكرا لقرائتكم خبر عن هرفي للأغذية تبدأ توزيع أرباح بقيمة 71 مليون ريال اعتباراً من 7 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة هرفي للأغذية بدء توزيع أرباح النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 71.148 مليون ريال، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 7 مايو المُقبل.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الثلاثاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 11% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.1 ريال للسهم.

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وسبق أن قامت الشركة بتوزيع أرباح عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 64.680 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي أرباح بلغ 196.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 204.2 مليون ريال في 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال العام 2019 إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق، وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية وزيادة النفقات التمويلية، وذلك بالرغم من زيادة قيمة المبيعات بنسبة زيادة 5%، وزيادة قيمة الإيرادات الأخرى والتى تضمنت أرباحا رأسمالية غير متكررة بنحو 2.228 مليون ريال من بيع قطعة أرض مملوكة للشركة تم إدراجها ضمن النتائج المالية للربع الثانى من العام الحالى 2019.