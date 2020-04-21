شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة كهرباء السعودية تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 749 مليون ريال عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019، بقيمة 749.3 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 1.070 مليار سهم، بواقع 70 هللة للسهم، بما نسبته 7% من القيمة الاسمية للسهم.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع استهلاك الأصول الثابتة وأعباء التمويل بالرغم من ارتفاع الإيردات التشغيلية وانخفاض تكاليف الطاقة المشتراه ومصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف العمومية والإدارية.