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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تهبط بحوالي 5% بعد الكشف عن خطة "جلينكور" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل حاد بالتزامن مع الخسائر في أسواق أصول المخاطرة على مستوى العالم خاصة النفط.
وأعلنت "جلينكور" أمس بأنها تنوي إعادة افتتاح أنشطتها التعدينية في زامبيا المر الذي يزيد المخاوف حيال تعطل الإمدادات التي سببها فيروس كورونا.
وأضافت "جلينكور" انها ستتخذ المزيد من القرارات بشان أنشطتها التعدينية وإعادة الإنتاج من بعض المناجم حول العالم بناء على التطورات المرتبطة بجائحة كورونا والقيود الحكومية.
وتسبب فيروس "كورونا" في توقف العديد من المناجم عن الإنتاج حول العالم مما أثار القلق بشأن المعروض العالمي من معادن كالنحاس.
هذا، وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في وقت سابق هذا الأسبوع عن خطة لإعادة فتح الاقتصاد بقطاعاته المختلفة على نحو تدريجي تزامنا مع انحار خطورة الفيروس.
وعلى صعيد التعاملات، هبطت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.9% إلى 2.22 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2.33 دولار وأقل سعر عند 2.21 دولار.
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