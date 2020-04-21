شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل الهبوط متأثرة بخسائر النفط المتواصلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع الضغوط الشديدة لقطاع الطاقة نتيجة خسائر أسعار النفط المتواصلة.



وتعقيبا على خسائر النفط، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تويتر بأن إدارته لن تسمح بانهيار صناعة النفط والغاز الطبيعي الوطنية مشيرا إلى أنه وجه وزيري الطاقة والخزانة لتقديم الدعم والتمويل اللازمين.

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وفي سوق الخام، قفز سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 107.5% إلى 2.81 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.81 دولار وأقل سعر عند -16.74 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 21% إلى 20.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 26.5 دولار وأقل سعر عند 18.1 دولار.



وهبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% (ما يعادل 415 نقطة) إلى 23235 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 2% (ما يعادل 173 نقطة) إلى 8387 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 2% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 2769 نقطة.