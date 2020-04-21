شكرا لقرائتكم خبر عن الخزف السعودي تتحول للربحية وتُسجل 10.6 مليون ريال خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أعمال شركة الخزف السعودي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 10.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 25 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 20.8 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 12.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى تحسن الأداء وتحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائر في الربع المماثل من العام 2019 إلى زيادة في المبيعات الناتجة عن إرتفاع متوسط السعر و الكمية المباعة خلال الفترة مقارنة بالربع الاول من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات إلى 393.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 309.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 220.6 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح وتحسن الأداء وتحقيق صافي ربح خلال العام الحالي مقارنة مع خسائر في العام السابق إلى زيادة في المبيعات الناتجة عن ارتفاع متوسط السعر والكمية المباعة خلال العام 2019.