شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الاتصالات السعودية ترتفع 6% بالربع الأول وإدارتها توصي بتوزيع 2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الاتصالات السعودية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 5.93% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 2.91 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.75 مليار ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من العام 2020 بمبلغ 163 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 549 مليون ريال والذي قابله ارتفاع تكلفة الايرادات بمبلغ 257 مليون ريال، مما أدى الى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 292 مليون ريال.

وارتفعت الايرادات خلال الربع الأول بنسبة 4.10% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 13.93 مليار ريال مقارنة بـ 13.38 مليار ريال بالربع المقابل.

وارتفع إجمالي الربح خلال الربع الأول بنسبة 3.71% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 8.19 مليار ريال، مقارنة بـ 7.9 مليار ريال يالربع المقابل

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 3 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 3.3 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2019.

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وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2 مليار ريال على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2020م، أي ما يعادل ريالا واحدا للسهم الواحد.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 028 أبريل الجاري والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وحسب البيان سيتم صرف تلك التوزيعات بتاريخ 19 مايو المقبل.

وذكرت الشركة أن ذلك يأتي تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2018م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق الاعلان عنها في تاريخ 16 ديسمبر 2018م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في يوم 24 أبريل 2019م.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 2.4 مليار ريال بالربع الرابع 2019 مقابل أرباح بلغت 3.1 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 10.755 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 10.780 مليار ريال في العام 2018.