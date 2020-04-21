شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الانهيار وخام برنت يفقد 31% مسجلا أدنى مستوى فى 18 عاما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء ليواصل الخام الأمريكي "عقود يونيو" خسائره الفادحة ،ويعمق الخام الدولي "نفط برنت" هبوطه لليوم الثالث على التوالي ، ليفقد 31% مسجلا أدنى مستوى فى 18 عاما ، بفعل تصاعد مخاوف اختلال التوازن فى السوق ، فى ظل الهبوط الحاد فى مستويات الطلب العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا ،وتخمة المعروض العالمي وامتلاء مستودعات التخزين ، بالإضافة إلى تهديد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وقف شحنات النفط القادمة من السعودية بهدف دعم صناعة النفط فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي "عقود يونيو" بنسبة 45% إلى مستوي 11.68$ ،من مستوى الافتتاح عند 21.34$، وسجل أعلى مستوي عند 21.34$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 31% إلى مستوي 18.14$ للبرميل الأدنى منذ كانون الثاني/يناير 2002 ، من مستوى الافتتاح عند 26.32$ ، وسجل أعلى مستوي عند 26.50$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي "عقود مايو" نسبة 304% ، فى سابع خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية فى التاريخ ، مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق عند سالب 40.32$ للبرميل.

وبالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت ، فقد انخفضت بنسبة 8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تحذيرات حيال انهيار الطلب العالمي ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا ، وشكوك حيال تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

تواصل أسعار النفط العالمية انهيارها الحاد يوم الثلاثاء ، بسبب تصاعد مخاوف اختلال التوازن بالسوق ،وصعوبة تحقيق الاستقرار سريعا ،فى ظل أوضاع تسيطر على أسواق الطاقة هي الأسوأ تاريخيا.

فنجد الطلب العالمي منخفضا فعليا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا على حسب تقديرات معظم مؤسسات الطاقة الدولية ،والطلب مرشح لمزيد من الانهيار فى حالة استمرار وضع " الإغلاق الكبير" للاقتصاد العالمي لفترة طويلة.

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والإنتاج العالمي لا يزال مرتفعا عند مستويات كبيرة لم تعد تناسب الظروف الحالية ، خاصة مع استمرار ضخ روسيا والسعودية مستويات مرتفعة فى نيسان/أبريل ، قبل المضي قدما فى تنفيذ تخفيضات الإنتاج المتفق عليها مؤخرا بداية من أيار/مايو المقبل.

وأعلن تحالف أوبك بلس مؤخرا عن اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا ، ومن المنتظر أن تخفض دول أخرى خارج التحالف من بينها الولايات المتحدة الإنتاج بمقدار 10 مليون برميل يوميا ،مما يصل خفض الإنتاج العالمي المحتمل 20 مليون برميل يوميا ، بما يعني استمرار وجود فائض فى السوق بنحو 10 مليون برميل يوميا.

وحذرت بالفعل وكالة الطاقة الدولية من أن التخفيضات المحتملة قد لا تكون كافية لتعويض الانخفاض الحاد فى الطلب العالمي على النفط.

وفى الولايات المتحدة ارتفعت مخزونات الخام التجارية لأعلى مستوياتها منذ عام 2016 ، الأمر الذي يقلل من فرضية لجوء الحكومة الأمريكية إلى ملء المخزون الاستراتيجي النفطي استغلالا للأسعار الرخيصة للخام فى الوقت الحالي.

بالإضافة إلى امتلاء مستودعات التخزين لدى المنتجين الأمريكيين ، بعد الهبوط الحاد فى مستويات الطلب المحلي ،وتراجع كبير فى عمليات تشغيل مصافي التكرير الأمريكية.

وبعد انهيار أسعار النفط الخام الأمريكي إلى سالب 40$ للبرميل للمرة الأولى فى التاريخ قال رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" إن إدارته تبحث فى الوقت الحالي إمكانية وقف شحنات النفط القادمة من السعودية ، بهدف حماية صناعة النفط الأمريكية.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.