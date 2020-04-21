الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بفعل تجدد مخاوف نقص السيولة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تجدد مخاوف نقص سيولة العملة الأمريكية ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة وهبوط معظم أسواق الأسهم ، بسبب القلق المتزايد حيال احتمالات انهيار صناعة النفط العالمية.
ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 100.37 نقطة الأعلى فى أسبوعين ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.94 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.93 نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% ،فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية و الثانوية.
انخفضت على نطاق واسع معظم أسواق الأسهم العالمية ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بسبب القلق المتزايد حيال احتمالات انهيار صناعة النفط العالمية ، الأمر الذي جدد مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي.
وسجل مؤشر الدولار الأمريكي فى وقت سابق من تعاملات الشهر الماضي أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 102.99 نقطة ، بفضل اندفاع المستثمرين على شراء العملة الأمريكية باعتبارها العملة الأكثر سيولة فى العالم ،حيث واجه المستثمرين نقصا فى الدولار الأمريكي ، فى ظل الهبوط الحاد فى أسواق الأسهم العالمية ،بسبب حالة الذعر بشأن التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.
فقد الخام الأمريكي "عقود مايو " يوم الاثنين نسبة 318% ،بأكبر خسارة يومية فى التاريخ ، مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق عند سالب 40.32$ للبرميل ،واستمرت الأسعار فى هبوطها الحاد يوم الثلاثاء ،ليتداول خام برنت دون 20$ للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2002.
الأمر الذي زاد القلق بالأسواق حيال احتمالات انهيار صناعة النفط العالمية ، فى ظل صعوبة تحقيق التوازن بالسوق ،وعدم التعاون الفعلي بين كبار منتجي النفط فى العالم من أجل تحقيق الاستقرار ودعم الأسعار المنهارة.
ويعزف المستثمرين عن المخاطرة أيضا ، بسبب حالة عدم اليقين حيال الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" ، عقب تقارير إعلامية تفيد تلقيه علاجا مكثفا بعد خضوعه لعملة جراحية بالقلب والأوعية الدموية.
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