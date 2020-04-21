شكرا لقرائتكم خبر عن الثقة بالاقتصاد الألماني تعود للمنطقة الإيجابية بقوة على خلاف التوقعات فى أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش مؤشر ZEW لقياس الثقة بالاقتصاد لشهر نيسان/أبريل بمستوي 28.2 نقطة ،لتعود للمنطقة الإيجابية بقوة بعد الهبوط إلى سالب 49.5 نقطة فى آذار/مارس ،أفضل من توقعات الخبراء سالب 40 نقطة ، هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

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