شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 4 جلسات بفعل مخاوف انهيار صناعة النفط العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل المخاوف التي تسيطر على الأسواق حيال احتمالات انهيار صناعة النفط العالمية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 2.75% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأكثر من 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،استنادا على آمال انحسار جائحة كورونا فى أوروبا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 5% ، تضررا من الهبوط الحاد فى أسعار النفط العالمية.

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فقد الخام الأمريكي "عقود مايو " يوم الاثنين نسبة 318% ،بأكبر خسارة يومية فى التاريخ ، مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق عند سالب 40.32$ للبرميل ،واستمرت الأسعار فى هبوطها الحاد يوم الثلاثاء ،ليتداول خام برنت دون 20$ للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2002.

الأمر الذي زاد المخاوف بالأسواق حيال احتمالات انهيار صناعة النفط العالمية ، فى ظل صعوبة تحقيق التوازن بالسوق ،وعدم التعاون الفعلي بين كبار منتجي النفط فى العالم من أجل تحقيق الاستقرار ودعم الأسعار المنهارة.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 2.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.8% ، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات جني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بالإضافة إلى مخاوف انهيار أسعار النفط الأمريكي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.9% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 2.8% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 3.1 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 2.2 %.