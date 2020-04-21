شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد أكثر من 2% مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل تجدد عمليات البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الذهب أكثر من 2% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تجدد عمليات بيع أصول المعادن النفيسة ، بهدف تأمين سيولة العملة الأمريكية ، فى ظل المخاوف الواسعة التي تسيطر على الأسواق بعد انهيار أسعار النفط الأمريكي.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.1% إلى 1,659.81$ الأدنى فى نحو أسبوعين ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,695.41$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,697.77$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، بفعل نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن بعد هبوط معظم أسواق الأسهم العالمية.

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تجددت يوم الثلاثاء عمليات بيع أصول المعادن النفيسة الذهب والفضة، بهدف تأمين سلامة سيولة العملة الأمريكية ، فى ظل المخاوف الواسعة التي تسيطر على أسواق الأسهم والسندات العالمية ، بعد انهيار أسعار النفط الخام الأمريكي لأدنى مستوياتها على الإطلاق.

فقد الخام الأمريكي "عقود مايو " يوم الاثنين نسبة 318% ،بأكبر خسارة يومية فى التاريخ ، مسجلا أدنى مستوي عند سالب 40.32$ للبرميل ،بسبب قرب انتهاء أجل عقود مايو ،وامتلاء مستودعات التخزين لدى المنتجين ،والسعي وراء للتخلص من الكميات الزائدة.

واستمرت أسعار النفط فى هبوطها الحاد يوم الثلاثاء ، ليتداول النفط الدولي "خام برنت" دون 20$ للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2002 ،الأمر الذي زاد المخاوف بجميع الأسواق ، حيال إمكانية انهيار صناعة النفط العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 7.9 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1029.59 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.