شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.95% بما يعادل -1.18 نقطة ليستقر عند سعر 59.18 دولار، ليحاول السهم بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 59.00، ليستهدف مستوى المقاومة 63.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه